الاتحاد الآسيوي يفرض غرامات مالية كبيرة على قطبي الكرة السعودية

فرض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، غرامات كبيرة على ناديي الهلال والنصر السعوديين، بسبب مخالفتهما للوائح والقوانين، التي أقرها الاتحاد القاري.

وقام الاتحاد الآسيوي بفرض غرامة قيمتها 117 ألف دولار أمريكي على قطبي الكرة السعودية، بسبب استخدام جمهور الناديين للألعاب النارية خلال مباريات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

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وفرض الاتحاد على الهلال غرامة مقدارها 65 ألف دولار بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة الأهلي، بينما تم تغريم النصر مبلغ 52 ألف دولار بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة السد.

وينتظر نادي اتحاد جدة عقوبة مشددة من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وذلك خلال الفترة المقبلة، بسبب استخدام جماهيره للألعاب النارية في مباراة الهلال ضمن لقاءات دور الثمانية في دوري أبطال آسيا العام الجاري.

يذكر أن الاتحاد الآسيوي قد شدد العقوبة على نادي الاتحاد في قرار سابق بسبب تجاوزات جماهيره، مما سيجعل تلك العقوبة قريبة من التنفيذ.

المصدر: وكالات