العهد اللبناني يتوج بطلا لكأس الاتحاد الآسيوي

توج نادي العهد اللبناني بلقب كأس الاتحاد الآسيوي 2019، عقب فوزه على 25 أبريل الكوري الشمالي، يوم الاثنين، بنتيجة 1-0، في المباراة التي جرت على ملعب كوالالمبور ستاديوم في ماليزيا.

وسجل هدف العهد الوحيد، الغاني عيسى يعقوبو في الدقيقة 74، ليقتنص لفريقه اللقب الغالي من أنياب بطل كوريا الشمالية.

FULL-TIME - NEW CHAMPIONS! | 4.25 SC 🇰🇵 0-1 Al Ahed 🇱🇧



🏆 Al Ahed are the 2019 AFC Cup Winners! Lebanon's first side to lift the AFC Cup after two previous runners-up in the #AFCCupFinal#425vAHE | #AFCCupFinalpic.twitter.com/lfHxIhO2ao — AFC Cup (@AFCCup) ٤ نوفمبر ٢٠١٩

وأصبح العهد أول فريق لبناني يتوج باللقب القاري الثمين، وثالث فريق لبناني يبلغ النهائي بعد النجمة (2005) والصفاء (2008)، في عام شهد إقامته للمرة الأخيرة بنظام الذهاب والإياب.

وخاض الفريق الكوري الشمالي جزءا كبيرا من المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد حارس مرماه آن تاي-سونغ في الدقيقة 26.

الــــبــــطــــل 🏆

العهد اللباني 🇱🇧 يتوج بطلًا لكأس الاتحاد الآسيوي للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على 25 نيسان 🇰🇵 بهدف دون مقابل في المباراة النهائية .

⁦https://t.co/rfkhdfDNN7⁩ — AFC Cup (@AFCCup) November 4, 2019

وبلغ كل من الفريقين للمرة الأولى نهائي المسابقة في نسختها الـ16.

وكرّس العهد هيمنة أندية غرب آسيا على اللقب، إذ لم يفلت منها سوى بتتويج "جوهر دار التعظيم" الماليزي عام 2015، بينما نالت دول وسط آسيا اللقب مرة واحدة أيضا عبر "ناساف كارشي" الأوزبكي في 2011.

ولم يتلق بطل لبنان أي خسارة في مبارياته الـ11 في المسابقة، وحقق اليوم فوزه السابع مقابل أربعة تعادلات، واهتزت شباكه ثلاث مرات فقط.

المصدر: "أ ف ب"