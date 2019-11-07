التشيكية بليسكوفا تنفصل عن مدربتها

أعلنت لاعبة كرة المضرب التشيكية كارولينا بليسكوفا البالغة 27 عاما، والمصنفة ثانية عالميا اليوم الخميس، أنها انفصلت عن مدربتها الإسبانية كونشيتا مارتينيز.

وكتبت بليسكوفا على صفحتها الشخصية على "فيسبوك": "لقد قررت أن لا أواصل العمل مع كونشيتا... كان قرارا صعبا بعد موسم رائع، شكرا على هذا العام وأتمنى لك الأفضل، الحياة تتغير".

ونقلت وكالة الأنباء التشيكية عن ميكال هردليكا مدير أعمال وزوج بليسكوفا بأنهما يجريان محادثات مع مدرب جديد، دون الكشف عن اسمه.

كما غردت مارتينيز عبر حسابها في "تويتر" قائلة: "لقد كان عاما لا يصدق من اللحظات والعواطف الرائعة".

وتمنت بطلة ويمبلدون عام 1994 والبالغة 47 عاما للاعبة وفريقها الأفضل في المستقبل.

Just a little note to inform you that Karolina and I have decided to take diferente paths next year.

It has been an incredible year full of great moments and emotions.

I wish Kaja and her team the best for the future. pic.twitter.com/9f9IARougn — Conchita Martínez (@conchitamartinz) November 7, 2019

إقرأ المزيد

وأحرزت بليسكوفا أربعة ألقاب مع مارتينيز هي بريزبين الأسترالية وروما وإيستبورن الإنجليزية وتشنغتشو الصينية، وبلغت دور نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، وبطولة الماسترز الختامية، وأنهت الموسم في المركز الثاني عالميا.

المصدر: أ ف ب