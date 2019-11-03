دجوكوفيتش يحرز لقبه الخامس في بطولة باريس (فيديو)

أحرز المصنف أول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش لقب بطولة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة للتنس لهذا الموسم، بفوزه في المباراة النهائية على الكندي دينيس شابوفالوف 6-3 و6-4.

وعزز دجوكوفيتش رقمه القياسي في باريس بلقب خامس، ورفع رصيده من ألقاب الماسترز إلى 34 لقبا، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من حامل الرقم القياسي، الإسباني رافائيل نادال، الذي انسحب أمس السبت بسبب الإصابة، قبل خوضه مباراة نصف النهائي ضد شابوفالوف.

✅ 111 Tour-Level Finals

✅ 77 Tour-Level Titles

✅ 50 ATP Masters 1000 Finals

✅ 34 ATP Masters 1000 Titles

✅ 5 @RolexPMasters 🏆



This career just keeps getting better for @DjokerNole👏



🎥: @TennisTVpic.twitter.com/fCqWpi5io4 — ATP Tour (@atptour) November 3, 2019

وعزز الصربي بإحرازه لقب باريس، التي خسر مباراتها النهائية في العام الماضي أمام الروسي كارين خاتشانوف، فرصه في إنهاء العام 2019 في صدارة التصنيف، بحسب مجريات بطولة الماسترز الختامية التي تنطلق في 10 نوفمبر، وقدرة نادال على خوض غمارها أم لا.

Most Tour-Level Titles in Open Era (Est. April 1968)



🇺🇸 Connors: 109

🇨🇭 Federer: 103

🇨🇿 Lendl: 94

🇪🇸 Nadal: 84

🇷🇸 @DjokerNole: 77

🇺🇸 John McEnroe: 77



Now level with McEnroe...@DjokerNole is coming for the rest!#RolexParisMasterspic.twitter.com/3hUaaTr3X0 — ATP Tour (@atptour) November 3, 2019

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واحتاج دجوكوفيتش إلى ساعة وخمس دقائق فقط للتغلب على منافسه الكندي البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 28 عالميا، وتحقيق الفوز الرابع في رابع مباراة تجمع بينهما.

المصدر: أ ف ب