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دجوكوفيتش يحرز لقبه الخامس في بطولة باريس (فيديو)

الرياضة

دجوكوفيتش يحرز لقبه الخامس في بطولة باريس (فيديو)
AFP Christophe ARCHAMBAULT
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أحرز المصنف أول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش لقب بطولة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة للتنس لهذا الموسم، بفوزه في المباراة النهائية على الكندي دينيس شابوفالوف 6-3 و6-4.

وعزز دجوكوفيتش رقمه القياسي في باريس بلقب خامس، ورفع رصيده من ألقاب الماسترز إلى 34 لقبا، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من حامل الرقم القياسي، الإسباني رافائيل نادال، الذي انسحب أمس السبت بسبب الإصابة، قبل خوضه مباراة نصف النهائي ضد شابوفالوف.

وعزز الصربي بإحرازه لقب باريس، التي خسر مباراتها النهائية في العام الماضي أمام الروسي كارين خاتشانوف، فرصه في إنهاء العام 2019 في صدارة التصنيف، بحسب مجريات بطولة الماسترز الختامية التي تنطلق في 10 نوفمبر، وقدرة نادال على خوض غمارها أم لا.

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واحتاج دجوكوفيتش إلى ساعة وخمس دقائق فقط للتغلب على منافسه الكندي البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 28 عالميا، وتحقيق الفوز الرابع في رابع مباراة تجمع بينهما.

المصدر: أ ف ب

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