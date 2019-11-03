دجوكوفيتش يحرز لقبه الخامس في بطولة باريس (فيديو)
أحرز المصنف أول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش لقب بطولة باريس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة للتنس لهذا الموسم، بفوزه في المباراة النهائية على الكندي دينيس شابوفالوف 6-3 و6-4.
He hasn't dropped a set all week!— ATP Tour (@atptour) November 3, 2019
The moment @DjokerNole claimed his 5th @RolexPMasters title.
🎥: @TennisTVpic.twitter.com/c5I4uZMSp4
وعزز دجوكوفيتش رقمه القياسي في باريس بلقب خامس، ورفع رصيده من ألقاب الماسترز إلى 34 لقبا، ليصبح على بعد لقب واحد فقط من حامل الرقم القياسي، الإسباني رافائيل نادال، الذي انسحب أمس السبت بسبب الإصابة، قبل خوضه مباراة نصف النهائي ضد شابوفالوف.
✅ 111 Tour-Level Finals— ATP Tour (@atptour) November 3, 2019
✅ 77 Tour-Level Titles
✅ 50 ATP Masters 1000 Finals
✅ 34 ATP Masters 1000 Titles
✅ 5 @RolexPMasters 🏆
This career just keeps getting better for @DjokerNole👏
🎥: @TennisTVpic.twitter.com/fCqWpi5io4
وعزز الصربي بإحرازه لقب باريس، التي خسر مباراتها النهائية في العام الماضي أمام الروسي كارين خاتشانوف، فرصه في إنهاء العام 2019 في صدارة التصنيف، بحسب مجريات بطولة الماسترز الختامية التي تنطلق في 10 نوفمبر، وقدرة نادال على خوض غمارها أم لا.
Most Tour-Level Titles in Open Era (Est. April 1968)— ATP Tour (@atptour) November 3, 2019
🇺🇸 Connors: 109
🇨🇭 Federer: 103
🇨🇿 Lendl: 94
🇪🇸 Nadal: 84
🇷🇸 @DjokerNole: 77
🇺🇸 John McEnroe: 77
Now level with McEnroe...@DjokerNole is coming for the rest!#RolexParisMasterspic.twitter.com/3hUaaTr3X0
واحتاج دجوكوفيتش إلى ساعة وخمس دقائق فقط للتغلب على منافسه الكندي البالغ من العمر 20 عاما والمصنف 28 عالميا، وتحقيق الفوز الرابع في رابع مباراة تجمع بينهما.
المصدر: أ ف ب