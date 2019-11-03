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برشلونة يصدر بيانا رسميا حول إصابة سواريز

الرياضة

برشلونة يصدر بيانا رسميا حول إصابة سواريز
Gettyimages.ru
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كشف نادي برشلونة الإسباني عن طبيعة الإصابة التي تعرض لها مهاجمه الأوروغواياني، لويس سواريز، خلال مباراة ليفانتي ضمن الجولة الـ12 من الدوري الإسباني لكرة القدم، أمس السبت.

ووفقا للحساب الرسمي لبرشلونة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فإن سواريز خضع لبعض الفحوص الطبية، التي أظهرت أن اللاعب يعاني من إصابة في العضلة النعلية للساق اليمنى.

وأشار البيان إلى أن اللاعب غير متاح الآن للمشاركة مع الفريق في المباريات، ويعتمد موعد عودته على مدى تعافيه من الإصابة.

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وغادر سواريز مباراة أمس، بعد 30 دقيقة على بداية اللقاء، الذي خسره برشلونة بنتيجة 1-3.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن سواريز سيغيب عن الملاعب لفترة لن تقل على ثلاثة أسابيع، ما يعني غيابه عن لقاء سلافيا براغ التشيكي يوم الثلاثاء المقبل في دوري أبطال أوروبا، وسيلتا فيغو في "الليغا"، بالإضافة إلى غيابه عن المشاركة مع منتخب بلاده في فترة التوقف الدولي المقبلة.

المصدر: وكالات

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