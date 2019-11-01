ميسي يقود الأرجنتين في مواجهتي البرازيل والأوروغواي

يعود نجم برشلونة ليونيل ميسي إلى صفوف منتخب بلاده الأرجنتين لمواجهة البرازيل والأوروغواي وديا الشهر المقبل، بعد أن استدعاه مدرب المنتخب ليونيل سكالوني إلى التشكيلة الرسمية.

ولم يخض ميسي أي مباراة مع منتخب بلاده منذ أن طرد في مباراة المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس كوبا أمريكا في 7 يوليو الماضي، وذلك بعد أن تم إيقافه لثلاثة أشهر بعد اتهامه الاتحاد القاري بالفساد.

وخاضت الأرجنتين أربع مباريات في غياب ميسي فتعادلت مع تشيلي من دون أهداف، ومع ألمانيا 2-2، وفازت على المكسيك 4-0، وعلى الإكوادور 6-1.

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وتلتقي الأرجنتين مع البرازيل في سوبر كلاسيكو أمريكا الجنوبية في الرياض في 15 نوفمبر المقبل، قبل أن تواجه الأوروغواي في إسرائيل بعدها بثلاثة أيام.

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يذكر أن ميسي عانى من إصابة في مطلع الموسم الحالي وغاب عن جولة فريقه برشلونة في الولايات المتحدة في أغسطس الماضي، ثم من إصابة عضلية أخرى في سبتمبر.

وعاد ميسي في الأسابيع الأخيرة لأفضل حالة بدنية له، وترافق ذلك مع تحقيق فريقه الفوز في مبارياته السبع الأخيرة في مختلف المسابقات كان آخرها الفوز على بلد الوليد 5-1 الثلاثاء الماضي ضمن الجولة الـ11 من "الليغا"، وسجل ميسي خلالها هدفين ومرر كرتين حاسمتين.

المصدر: أ ف ب