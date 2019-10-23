ميسي ينفرد برقم قياسي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)
حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رقما قياسيا جديدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة فريقه ضد سلافيا براغ التشيكي.
وسجل الساحر الأرجنتيني الهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة الـ 3، ليمنح التقدم لبرشلونة، في ثالث جولات دور المجموعات بالبطولة القارية، مساء اليوم الأربعاء.
Lionel Messi is the first player to score in 15 consecutive #UCL seasons:— Coral (@Coral) October 23, 2019
✅ 2005-06
✅ 2006-07
✅ 2007-08
✅ 2008-09
✅ 2009-10
✅ 2010-11
✅ 2011-12
✅ 2012-13
✅ 2013-14
✅ 2014-15
✅ 2015-16
✅ 2016-17
✅ 2017-18
✅ 2018-19
✅ 2019-20
Going where no GOAT has gone before 🐐 pic.twitter.com/uRyiEjJzNs
وبحسب شبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فإن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 15 موسما على التوالي في المسابقة القارية.
Lionel Messi is the first player to score in 15 consecutive Champions League seasons in the #UCL era.— Squawka Football (@Squawka) October 23, 2019
From 2005-06 to 2019-20 and beyond. 🐐 pic.twitter.com/i5rPyf4OVd
كما أشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، إلى أن ميسي عادل إنجاز ثنائي ريال مدريد السابق، راؤول غونزاليس والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتسجيل في شباك 33 فريقا مختلفا بدوري أبطال أوروبا.
📹 | #SlaviaBarça | Lionel Messi's First #UCL goal of the season! SLP 0-1 FCB— BT Media (@BTVideoClips) October 23, 2019
pic.twitter.com/1SoP72t53d
المصدر: وكالات