ميسي ينفرد برقم قياسي في دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حقق الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد برشلونة الإسباني، رقما قياسيا جديدا في مسابقة دوري أبطال أوروبا، خلال مواجهة فريقه ضد سلافيا براغ التشيكي.

وسجل الساحر الأرجنتيني الهدف الأول للفريق الكتالوني في الدقيقة الـ 3، ليمنح التقدم لبرشلونة، في ثالث جولات دور المجموعات بالبطولة القارية، مساء اليوم الأربعاء.

Lionel Messi is the first player to score in 15 consecutive #UCL seasons:



✅ 2005-06

✅ 2006-07

✅ 2007-08

✅ 2008-09

✅ 2009-10

✅ 2010-11

✅ 2011-12

✅ 2012-13

✅ 2013-14

✅ 2014-15

✅ 2015-16

✅ 2016-17

✅ 2017-18

✅ 2018-19

✅ 2019-20



Going where no GOAT has gone before 🐐 pic.twitter.com/uRyiEjJzNs — Coral (@Coral) October 23, 2019

وبحسب شبكة "سكواوكا" للإحصائيات، فإن ميسي أصبح أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل في 15 موسما على التوالي في المسابقة القارية.

Lionel Messi is the first player to score in 15 consecutive Champions League seasons in the #UCL era.



From 2005-06 to 2019-20 and beyond. 🐐 pic.twitter.com/i5rPyf4OVd — Squawka Football (@Squawka) October 23, 2019

كما أشارت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، إلى أن ميسي عادل إنجاز ثنائي ريال مدريد السابق، راؤول غونزاليس والبرتغالي كريستيانو رونالدو، بالتسجيل في شباك 33 فريقا مختلفا بدوري أبطال أوروبا.

المصدر: وكالات