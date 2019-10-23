ميسي يقود برشلونة للفوز على سلافيا براغ في دوري الأبطال (فيديو)

تغلب برشلونة الإسباني على مضيفه سلافيا براغ التشيكي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما، يوم الأربعاء، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة السادسة لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وافتتح الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد الفريق الكتالوني، باب التسجيل مبكرا في الدقيقة الثالثة، وعادل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 50 عن طريق يان بوريل، قبل أن يعود برشلونة للتقدم بهدف النيجيري بيتر أولاينكا مهاجم سلافيا بالخطأ في مرماه.

وبهذا الفوز، رفع برشلونة رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، فيما توقف رصيد سلافيا براغ عند نقطة يتيمة في ذيل الترتيب.

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وفي المجموعة ذاتها، تغلب إنتر ميلان الإيطالي على ضيفه بوروسيا دورتموند الألماني بهدفين نظيفين عن طريق الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز وأنتونيو كاندريفا، في الدقيقتين 22 و89 على الترتيب، ليقفز الإنتر لوصافة المجموعة برصيد 4 نقاط متقدما بفارق الأهداف عن بوروسيا الذي تراجع للمركز الثالث.

المصدر: sportbox.ru