انسحاب نادال من نصف نهائي بطولة باريس

انسحب الإسباني رافائيل نادال من نصف نهائي بطولة باريس لكرة المضرب، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، بسبب أوجاع ألمت به أثناء الحركات الإحمائية قبيل مواجهة الكندي دينيس شابوفالوف.

وقال نادال الذي سيحتل صدارة التصنيف العالمي الأسبوع المقبل، في بيان بعد انسحابه: "خلال الإرسال الأخير لي في فترة الإحماء هذا الصباح، شعرت بشيء في عضلات البطن".

وأضاف: "إنها لحظة حزينة جدا بالنسبة إلي. لقد استمتعت كثيرا خلال الدورة بأكملها. عانيت من هذه الإصابة في الماضي، ولهذا السبب كانت توصية الأطباء هي عدم اللعب".

وبذلك، سيجمع نهائي الدورة الباريسية بين المصنف الأول عالميا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، الفائز على البلغاري غريغور ديميتروف في نصف النهائي الأول، بالكندي دينيس شابوفالوف الذي استفاد من إعلان الإسباني انسحابه من مواجهته في المباراة نصف النهائية الثانية، قبل دقائق من موعدها.

He will take some stopping! 😳@DjokerNole defeats Dimitrov 7-6 6-4 to reach his sixth @RolexPMasters final.



Watch on @TennisTV. pic.twitter.com/JNM7lkKEJl — ATP Tour (@atptour) November 2, 2019

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ويواجه نادال الآن سباقا مع الزمن ليكون جاهزا لخوض بطولة الماسترز الختامية التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين في العالم، والمقررة في لندن اعتبارا من العاشر من نوفمبر الجاري.

المصدر: أ ف ب