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نادال يلحق بدجوكوفيتش إلى قبل نهائي بطولة باريس للأساتذة

الرياضة

نادال يلحق بدجوكوفيتش إلى قبل نهائي بطولة باريس للأساتذة
AFP MARTIN BUREAU
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تأهل الإسباني، رافائيل نادال، إلى الدور قبل النهائي لبطولة باريس لكرة المضرب (التنس)، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، بعد فوزه على الفرنسي، جو ويلفريد تسونغا، بمجموعتين نظيفتين.

وتمكن نادال من حسم المواجهة بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-1، خلال ساعة واحدة و35 دقيقة.

وسيلتقي نادال، الذي سيتصدر التصنيف العالمي يوم الاثنين، مع الكندي، دينيس شابوفالوف، من أجل حجز مكان بالمباراة النهائية.

ولحق نادال بالصربي، نوفاك دجوكوفيتش، الذي سحق منافسه اليوناني، ستيفانوس تيتيباس، 6-1 و6-2 في مباراة ثانية من الدور ربع النهائي.

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وسيلتقي دجوكوفيتش في المربع الذهبي مع البلغاري غريغور ديميتروف الذي واصل مسيرته الجيدة بالفوز على التشيلي كريستيان غارين، 6-2 و7-5.

المصدر: رويترز

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