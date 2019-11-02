نادال يلحق بدجوكوفيتش إلى قبل نهائي بطولة باريس للأساتذة
تأهل الإسباني، رافائيل نادال، إلى الدور قبل النهائي لبطولة باريس لكرة المضرب (التنس)، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، بعد فوزه على الفرنسي، جو ويلفريد تسونغا، بمجموعتين نظيفتين.
وتمكن نادال من حسم المواجهة بمجموعتين دون رد، بواقع 7-6 و6-1، خلال ساعة واحدة و35 دقيقة.
Get out of here, @RafaelNadal!— ATP Tour (@atptour) November 1, 2019
That's outrageous 😅
🎥: @TennisTV | @RolexPMasterspic.twitter.com/uoDPPeVDCP
وسيلتقي نادال، الذي سيتصدر التصنيف العالمي يوم الاثنين، مع الكندي، دينيس شابوفالوف، من أجل حجز مكان بالمباراة النهائية.
This is classic from Rafa & Jo 😂@RafaelNadal | @tsonga7— ATP Tour (@atptour) November 1, 2019
🎥: @TennisTV | @RolexPMasterspic.twitter.com/yevNBO1xFR
ولحق نادال بالصربي، نوفاك دجوكوفيتش، الذي سحق منافسه اليوناني، ستيفانوس تيتيباس، 6-1 و6-2 في مباراة ثانية من الدور ربع النهائي.
An absolute masterclass from 🇷🇸 @DjokerNole.— ATP Tour (@atptour) November 1, 2019
The top seed dismantles Tsitsipas 6-1, 6-2 to make his 6th @RolexPMasters SF 👏
🎥: @TennisTVpic.twitter.com/ZLDkY2SZdP
وسيلتقي دجوكوفيتش في المربع الذهبي مع البلغاري غريغور ديميتروف الذي واصل مسيرته الجيدة بالفوز على التشيلي كريستيان غارين، 6-2 و7-5.
المصدر: رويترز