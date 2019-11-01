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دجوكوفيتش ونادال يتأهلان لربع نهائي بطولة باريس (فيديو)

الرياضة

دجوكوفيتش ونادال يتأهلان لربع نهائي بطولة باريس (فيديو)
AFP Christophe ARCHAMBAULT
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تأهل الصربي، نوفاك دجوكوفيتش، للمرة الثامنة في مسيرته، إلى ربع نهائي بطولة باريس للتنس، آخر دورات الماسترز للألف نقطة، بفوزه على البريطاني كايل إدموند بمجموعتين دون رد.

واحتاج دجوكوفيتش إلى سبعة أشواط ليحسم المجموعة الأولى لصالحه (7-6)، قبل أن يحسم المجموعة الثانية بسهولة (6-1) ويفوز بالمباراة.

ويسعى الصربي، المتوج بلقب 16 بطولة كبرى، إلى تحقيق لقبه الخامس في البطولة الفرنسية، لكن عليه بداية التخلص من منافسه الشرس في الدور القادم، اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، المتفوق عليه في مجموع المواجهات بينهما بنتيجة 2-1.

وحذا نادال حذو دجوكوفيتش وتغلب على السويسري المخضرم ستانيسلاس فافرينكا (6-4 و6-4) في مباراة استمرت ساعة ونصف نجح خلالها نادال في كسر إرسال منافسه مرة في كل مجموعة.

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ويعود نادال إلى هذه البطولة بعد غياب عن الملاعب دام شهر ونصف بعد تتويجه ببطولة فلاشينغ ميدوز الأمريكية في سبتمبر الماضي وذلك بعد إصابة في يده.

ويلتقي نادال في ربع النهائي مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، بطل هذه البطولة عام 2008 والفائز على الألماني يان لينارد ستروف (2-6 و6-4 و7-6).

المصدر: أ ف ب

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