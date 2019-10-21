الروسي روبليوف يتوج ببطولة الكرملين في عيد ميلاده الـ22

توّج الروسي أندريه روبليوف بلقب بطولة "كأس الكرملين" لكرة المضرب، التي يفوق مجموع جوائزها مليون دولار، بعد فوزه في النهائي على الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين نظيفتين.

وحسم روبليوف البالغ 22 عاما المباراة النهائية بسهولة بمجموعتين دون رد، بواقع : 6-4 و6-0، خلال ساعة واحدة وثلاث دقائق.

وهذا اللقب، هو الثاني للاعب الروسي الشاب خلال مسيرته الاحترافية في عالم الكرة الصفراء.

.@AndreyRublev97 is the 2019 #KremlinCup champion 🏆



He has defeated Adrian Mannarino 6-4 6-0 in the final for his second #ATPTour title. pic.twitter.com/hnP5O0sYCJ — ATP Tour (@atptour) October 20, 2019

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وقدم روبليوف بإحرازه اللقب، أفضل هدية لنفسه في عيد ميلاده الـ22 الذي وافق يوم أمس 20 أكتوبر، بعد 6 محاولات فاشلة للتتويج بلقب "كأس الكرملين".

المصدر: rsport.ria.ru