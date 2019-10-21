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الروسي روبليوف يتوج ببطولة الكرملين في عيد ميلاده الـ22

الرياضة

الروسي روبليوف يتوج ببطولة الكرملين في عيد ميلاده الـ22
Sputnik Александр Вильф
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توّج الروسي أندريه روبليوف بلقب بطولة "كأس الكرملين" لكرة المضرب، التي يفوق مجموع جوائزها مليون دولار، بعد فوزه في النهائي على الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين نظيفتين.

وحسم روبليوف البالغ 22 عاما المباراة النهائية بسهولة بمجموعتين دون رد، بواقع : 6-4 و6-0، خلال ساعة واحدة وثلاث دقائق.

وهذا اللقب، هو الثاني للاعب الروسي الشاب خلال مسيرته الاحترافية في عالم الكرة الصفراء.

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وقدم روبليوف بإحرازه اللقب، أفضل هدية لنفسه في عيد ميلاده الـ22 الذي وافق يوم أمس 20 أكتوبر، بعد 6 محاولات فاشلة للتتويج بلقب "كأس الكرملين".

المصدر: rsport.ria.ru

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