الروسي روبليوف يتوج ببطولة الكرملين في عيد ميلاده الـ22
توّج الروسي أندريه روبليوف بلقب بطولة "كأس الكرملين" لكرة المضرب، التي يفوق مجموع جوائزها مليون دولار، بعد فوزه في النهائي على الفرنسي أدريان مانارينو بمجموعتين نظيفتين.
His first #ATPTour title in his hometown 🇷🇺— ATP Tour (@atptour) October 20, 2019
Congratulations @AndreyRublev97 👏
🎥: @TennisTV#KremlinCuppic.twitter.com/EgMCTqaYeu
وحسم روبليوف البالغ 22 عاما المباراة النهائية بسهولة بمجموعتين دون رد، بواقع : 6-4 و6-0، خلال ساعة واحدة وثلاث دقائق.
🇷🇺 @AndreyRublev97 gives himself an unforgettable birthday gift. 🏆#VTBKremlinCup— ATP Tour (@atptour) October 20, 2019
وهذا اللقب، هو الثاني للاعب الروسي الشاب خلال مسيرته الاحترافية في عالم الكرة الصفراء.
.@AndreyRublev97 is the 2019 #KremlinCup champion 🏆— ATP Tour (@atptour) October 20, 2019
He has defeated Adrian Mannarino 6-4 6-0 in the final for his second #ATPTour title. pic.twitter.com/hnP5O0sYCJ
وقدم روبليوف بإحرازه اللقب، أفضل هدية لنفسه في عيد ميلاده الـ22 الذي وافق يوم أمس 20 أكتوبر، بعد 6 محاولات فاشلة للتتويج بلقب "كأس الكرملين".
المصدر: rsport.ria.ru