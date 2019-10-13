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بالفيديو.. الروسي مدفيديف يحرز لقب بطولة شنغهاي للتنس

الرياضة

بالفيديو.. الروسي مدفيديف يحرز لقب بطولة شنغهاي للتنس
AFP NOEL CELIS
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حقق الروسي دانييل مدفيديف المصنف رابعا عالميا، لقب دورة شنغهاي ثامن دورات الماسترز للألف نقطة بفوزه على الألماني ألكسندر زفيريف 6-4 و6-1 في المباراة النهائية الأحد.

واحتاج مدفيديف إلى 74 دقيقة لتحقيق أول فوز له على منافسه في 5 مواجهات جمعت بينهما حتى الآن.

وبات اللاعب الروسي الأكثر تحقيقا للانتصارات في المباريات هذا العام مع 59 فوزا، وبفضل هذا الفوز، سيرتقي مدفيديف إلى المركز الثالث عالميا في التصنيف الجديد الاثنين على حساب فيدرر.

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وأكد هذا التتويج أن مدفيديف، الذي كان يخوض سادس نهائي تواليا له، مرشح بقوة للانضمام إلى نادي الثلاثة الكبار المؤلف من المخضرمين السويسري روجر فيدرر والإسباني رافائيل نادال والصربي نوفاك دجوكوفيتش.

وضمن مدفيديف المشاركة في بطولة الماسترز التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين على مستوى العالم المقررة في لندن من 10 إلى 17 نوفمبر المقبل.

المصدر:"أ ف ب"

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