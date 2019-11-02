شهدت مباريات الجولة العاشرة من الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم السبت، هزيمة مدوية لحامل لقب بطل "البوندسليغا" بايرن ميونخ، وأخرى ساحقة لفريق ماينز.

وسقط بايرن ميونخ أمام مضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت (1-5)، ولعب العملاق "البافاري" المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة التاسعة، بعد طرد مدافعه جيروم بواتينغ.

بينما اكتسح لايبزيغ ضيفه ماينز بثمانية أهداف من دون رد، حملت ثلاثية منها "هاتريك" توقيع المهاجم تيمو فيرنير.

في المقابل، تفادى متصدر "البوندسليغا" بوروسيا مونشنغلادباخ ووصيفه بوروسيا دورتموند الهزات الكروية في هذه الجولة، فقد فاز الأول خارج أرضه على باير ليفركوزن (2-1)، والثاني على ضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف دون رد.

ويتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ قائمة الدوري برصيد 22 نقطة، متقدما بفارق ثلاث نقاط على وصيفه بوروسيا دورتموند، ويليهما كل من، لايبزيغ، بايرن ميونخ، وفرايبورغ، في المراكز من الثالث إلى الخامس، على الترتيب برصيد 18 نقطة لكل ناد.

ويأتي في الترتيب بعد ذلك فريق آينتراخت فرانكفورت، فولفسبورغ، وهوفنهايم في المراكز من السادس إلى الثامن على الترتيب، برصيد 17 نقطة لكل منها.

المصدر: RT