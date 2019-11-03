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رسميا.. بايرن ميونخ يعلن رحيل مدربه بعد "الزلزال الكروي"

الرياضة

رسميا.. بايرن ميونخ يعلن رحيل مدربه بعد
AFP Hasan Bratic
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أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، الاستغناء عن خدمات مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش، بعد توصلهما إلى اتفاق بالتراضي، وذلك على خلفية تدهور نتائج الفريق.

ومثلت الهزيمة الساحقة التي مني بها العملاق البافاري على يد مضيفه فريق آينتراخت فرانكفورت (1-5)، المسمار الأخير في نعش رحيل كوفاتش.

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ومني بايرن ميونخ، حامل اللقب، بهزيمتين في الموسم الحالي "للبوندسليغا"، مقابل 3 تعادلات و5 انتصارات، ويشغل المركز الثالث على سلم الترتيب برصيد 18 نقطة، بفارق أربع نقاط خلف المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ.

المصدر: "@fcbayern.en" 

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