صرح يورغن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول، بأن أمام فريقه جدولا مزدحما بالمباريات في فترة قصيرة، ولا يمكنه اختيار 11 لاعبا للعب في قطر ومثلهم للعب في إنجلترا ضد أستون فيلا.

وجاءت تصريحات كلوب بشأن موعد إقامة مباراة "الريدز" ضد أستون فيلا، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، تزامنا مع موعد مشاركته في بطولة كأس العالم للأندية في قطر، بصفته حامل لقب دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ".

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وقال المدرب الألماني، في المؤتمر الصحفي الذي عقده ظهر اليوم الجمعة، عشية مواجهة أستون فيلا ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز: "لا أعلم متى ستقام مباراتنا ضد أستون فيلا (ضمن كأس الرابطة). نجري محادثات في هذا الشأن، ولكننا لم نتوصل إلى موعد نهائي بعد".

وأضاف: "إذا تقرر إقامة المباراة في موعدها فعندئذ سيكون علينا اللعب في قطر وفي إنجلترا في نفس الوقت، ولكننا بالطبع نريد أن نذهب إلى قطر بقائمة كاملة. أمامنا جدول مزدحم بالمباريات في فترة قصيرة، ولا يمكننا أن نختار 11 لاعبا للعب في قطر ومثلهم للعب في إنجلترا ضد أستون فيلا. الأمور لا تسير بهذه الطريقة، لذلك علينا الوصول إلى حل".

وهدد كلوب بالانسحاب من الدور ربع النهائي لكأس "كاراباو" في حال عدم توفير مواعيد مناسبة لمباريات فريقه، بسبب خوض "الريدز" منافسات كأس العالم للأندية هذا العام أيضا.

وقال مدرب ليفربول عقب الفوز على أرسنال بركلات الترجيح (5-4) في الدور الرابع من كأس الرابطة الإنجليزية على ملعب "أنفيلد"، قائلا: "إن لم يتمكنوا من إيجاد موعد مناسب لنا، ليس الساعة الثالثة صباحا يوم الكريسماس، فلن نلعب المباراة".

المصدر: وكالات