كلوب يطالب مسؤولي الساحرة المستديرة بالتفكير بمحمد صلاح ورفاقه وليس بجيوبهم

أعرب الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، عن استيائه من الضغط الكبير والمباريات الكثيرة التي يتعين على اللاعبين خوضها، وحث الجهات المعنية على التفكير باللاعبين وليس بالمال.

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وقال يورغن كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقده، اليوم الخميس، عشية مباراته ضد أستون فيلا، على ملعب "فيلا بارك"، ضمن الجولة الـ 11 للدوري الإنجليزي الممتاز: "سنلعب في الدوري وكأس العالم للأندية وكأس الرابطة وكأس الاتحاد بجانب دوري أبطال أوروبا".

وأضاف مدرب ليفربول: "محمد صلاح وساديو ماني وهندرسون كل هؤلاء اللاعبين سيرتاحون فقط أسبوعين في العام في لعبة تتطلب الجهد والضغط، على الفيفا واليويفا ورابطة الأندية التفكير في اللاعبين بدلا من جيوبهم".

وجاءت تصريحات كلوب بشأن موعد إقامة مباراة ليفربول ضد أستون فيلا، ضمن الدور ربع النهائي لمسابقة كأس الرابطة الإنجليزية، وتزامنه مع موعد مشاركة "الريدز" حامل لقب دوري أبطال أوروبا "التشامبيونز ليغ"، في بطولة كأس العالم للأندية في قطر.

المصدر: وكالات