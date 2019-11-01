أفادت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد بقيادة رئيس النادي، فلورنتينو بيريز، ومدربه زين الدين زيدان، يدرس تعزيز صفوف "الميرينغي" بلاعب هداف في الموسم المقبل.

وحسب صحيفة "دياريو غول" الإسبانية، فإن بيريز يدرس ضخ استثمارات كبيرة لتعزيز كتيبة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان في الموسم المقبل.

وهناك العديد من الأسماء المطروحة في قائمة مختصرة على طاولة ريال مدريد في صيف 2020 ، من بينها المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني نجما ليفربول، والأرجنتيني باولو ديبالا مهاجم يوفنتوس، وكيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان.

Florentino Pérez ya tiene el visto bueno de la junta del Real Madrid para cerrar una incorporación bomba. https://t.co/xXOewG4gnT — Diario Gol (@diarioGOLcom) October 31, 2019

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وأكدت الصحيفة الإسبانية، أن مبابي هو اللاعب الوحيد من بين هؤلاء اللاعبين الذي يجمع على ضمه مجلس إدارة ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

المصدر: وكالات