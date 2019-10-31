شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، أول نزال للمصارعة الترفيهية للنساء "WWE" في تاريخ المملكة، في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.

ودخلت النجمة الكندية، ناتاليا نيدهارت، التاريخ بفوزها على الأمريكية، لايسي إيفانز، في أول نزال للمصارعة النسائية أقيم في السعودية.

وظهرت نتاليا ولايسي إيفانز بملابس محتشمة في أول نزال نسائي في عرض جوهرة التاج بالسعودية، ضمن فعاليات "كراون جول 2019"،

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المصدر: وكالات