الحسناء ناتاليا تفوز في أول نزال للمصارعة النسائية في السعودية (فيديو)
شهدت العاصمة السعودية الرياض، اليوم الخميس، أول نزال للمصارعة الترفيهية للنساء "WWE" في تاريخ المملكة، في ملعب الملك فهد الدولي بالعاصمة الرياض.
This is incredible.@NatbyNature is LIVE and ready for action at #WWECrownJewel! pic.twitter.com/BjELjAcZQN— WWE (@WWE) 31 октября 2019 г.
ودخلت النجمة الكندية، ناتاليا نيدهارت، التاريخ بفوزها على الأمريكية، لايسي إيفانز، في أول نزال للمصارعة النسائية أقيم في السعودية.
Show up. Show out. Make history. 💗👒@NatbyNature and @LaceyEvansWWE are about to give you chills. #WWECrownJewelpic.twitter.com/pntyI1Wjcm— WWE (@WWE) 31 октября 2019 г.
وظهرت نتاليا ولايسي إيفانز بملابس محتشمة في أول نزال نسائي في عرض جوهرة التاج بالسعودية، ضمن فعاليات "كراون جول 2019"،
An unforgettable night for @NatbyNature, @LaceyEvansWWE, and the entire @WWEUniverse. #WWECrownJewelpic.twitter.com/1MvvCxWVHd— WWE Universe (@WWEUniverse) 31 октября 2019 г.
المصدر: وكالات