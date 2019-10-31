الوحش ليسنر يهزم فلاسكيز بحركة "كامورا لوك" (فيديو)

احتفظ الأمريكي بروك ليسنر بلقب بطل العالم للمصارعة الترفيهية "WWE"، بفوز على مواطنه كين فيلاسكيز، في النزال الرئيسي لفعاليات "كراون جول 2019"، بالمملكة العربية السعودية.

وقام ليسنر بحركة "كامورا لوك" العنيفة ضد فلاسكيز من أجل إخضاعه مبكرا.

واستمر بروك ليسنر في استخدام حركته "كامورا لوك" على خصمه الذي كان يعاني من الألم بشدة، ليدخل المصارع المكسيكي، ري ميستريو، فجأة ويقوم بالهجوم بشكل عنيف على ليسنر.

ولكن بطل العالم لم يتأثر بتلك الضربات وقام بتنفيذ ضربته الشهيرة بشكل متتال على فيلاسكيز وقام بتثبيته.

ثم عاد ميستريو من جديد وقام بضرب ليسنر من جديد وبشكل متتال بكرسي حديدي ليهرب ليسنر من الحلبة باللقب.

إقرأ المزيد

المصدر: وكالات