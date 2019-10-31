الوحش ليسنر يهزم فلاسكيز بحركة "كامورا لوك" (فيديو)
احتفظ الأمريكي بروك ليسنر بلقب بطل العالم للمصارعة الترفيهية "WWE"، بفوز على مواطنه كين فيلاسكيز، في النزال الرئيسي لفعاليات "كراون جول 2019"، بالمملكة العربية السعودية.
IT'S OVER.@BrockLesnar just made @cainmma TAP OUT to the #KimuraLock...but the punishment hasn't ended! #WWECrownJewelpic.twitter.com/6xDNRCHXpP— WWE (@WWE) 31 октября 2019 г.
وقام ليسنر بحركة "كامورا لوك" العنيفة ضد فلاسكيز من أجل إخضاعه مبكرا.
واستمر بروك ليسنر في استخدام حركته "كامورا لوك" على خصمه الذي كان يعاني من الألم بشدة، ليدخل المصارع المكسيكي، ري ميستريو، فجأة ويقوم بالهجوم بشكل عنيف على ليسنر.
It's finally happening.@BrockLesnar and @cainmma are striking up a storm at #WWECrownJewel! @HeymanHustlepic.twitter.com/PcX3TC2wnH— WWE (@WWE) 31 октября 2019 г.
A 20-Man #BattleRoyal will determine @AJStylesOrg’s #USTitle opponent tonight, and it comes your way LIVE on #WWECrownJewel Kickoff! https://t.co/XOEMAL0xOp— WWE (@WWE) 31 октября 2019 г.
ولكن بطل العالم لم يتأثر بتلك الضربات وقام بتنفيذ ضربته الشهيرة بشكل متتال على فيلاسكيز وقام بتثبيته.
ثم عاد ميستريو من جديد وقام بضرب ليسنر من جديد وبشكل متتال بكرسي حديدي ليهرب ليسنر من الحلبة باللقب.
Will @BrockLesnar still be hoisting that #WWEChampionship high when this is all set and done? #WWECrownJewelpic.twitter.com/0hvVks7vfN— WWE Universe (@WWEUniverse) 31 октября 2019 г.
المصدر: وكالات