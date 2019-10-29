رونالدو يكشف أسماء أساطير تعلم منهم

كشف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق يوفنتوس، بأنه أخذ العبرة والمثل من عدد من لاعبي مانشستر يونايتد، عندما انضم إلى صفوف فريق "الشياطين الحمر" وهو في ربيعه الثامن عشر.

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وقال رونالدو في تصريحات لصحيفة "فرانس فوتبول" الفرنسية: "طالما لديك قدر قليل من الذكاء تنظر حولك وتأخذ العبرة والمثل من هؤلاء الذين يقومون بأشياء أفضل منك. هذا ما فعلته عندما كنت في مانشستر يونايتد مع ريان غيغز وبول سكولز ورود فان نيستلروي وريو فيرديناند.. إذا كنت لا تتعلم من مثل هؤلاء اللاعبين، فأنت شخص أبله".

وأضاف الدون: "الهدف ليس تقليدهم، ولكن أخذ الجوانب الإيجابية منهم، حيث كانوا الأفضل في العالم، ويكون لشخصيتك حينها دور في استيعاب ذلك".

وتابع "صاروخ ماديرا": "تعلمت من السير أليكس فيرغسون الكثير أيضا، وأدركت أن لدي القدرة على التسجيل، وليس فقط المراوغة والتمرير. بدأت أفكر في أن أصبح لاعبا متكاملا لا يملك أي نقاط ضعف، وكان بإمكاني التسجيل باستخدام كلتا قدمي ورأسي، فأنا قوي وسريع أيضا".

وأكد رونالدو على أنه: "إذا كان لديك ذلك، وأخلاقيات حقيقية، وأسلوب حياة جيد، فأنت قادر على السير بنفس النمط حتى 34 عاما".

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واعترف النجم البرتغالي أيضا بأنه تلقى نصائح في الحياة من أمثال أسطورة الدوري الأمريكي لكرة السلة مايكل جوردان، الذي تمتع بنجاحات كبيرة في أواخر الثلاثينيات.

وأوضح كريستيانو: "لقد تعلمت منه ومن جميع من حققوا التميز، ولا أقصد فقط في الرياضة. أحب أن أقرأ عن جائزة نوبل، وحول ما ابتكره الناس، أو طوروه، جائزة نوبل تشبه جائزة البالون دور في كرة القدم".

وختم حديثه: "أحب أن أعرف لماذا اخترعوا شيئا وكيف فعلوا ذلك، إنه أمر مهم وسيساعدني على أن أصبح أفضل".

يذكر أن كريستيانو رونالدو (34 عاما) انضم إلى صفوف فريق مانشستر يونايتد عام 2003، عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما فقط، قادما من فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

المصدر: وكالات