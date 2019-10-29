بالفيديو.. رونالدو يذهل لاعبات منتخب البرتغال

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة لمنتخب بلاده للسيدات تحت 17 عاما، الذي يستعد للجولة الأخيرة من كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم 2020، التي ستقام في السويد.

وقرأت قائدة منتخب البرتغال، ماريا نيغراو، الرسالة التحفيزية التي أبهرت جميع اللاعبات.

كما بعث رونالدو الفائز بخمس كرات ذهبية وقريب من نيل السادسة، بأحذية موقعة من قبل "صاروخ ماديرا"، كهدايا لكل اللاعبات.

As nossa Sub-17 qualificaram-se para a ronda de elite do Euro 2020 e o @Cristiano fez-lhes uma surpresa... 🤩😱 #TodosPortugalpic.twitter.com/kqDgYKQ7no — Portugal (@selecaoportugal) 27 октября 2019 г.

ويسعى منتخب البرتغال تحت 17 سنة للسيدات للتأهل إلى كأس العالم المقبلة أيضا، التي ستقام في الهند نهاية العام القادم.

المصدر: وكالات