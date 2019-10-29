زيدان يدحض الشائعات حول مستقبل بيل

دحض الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني الشائعات التي تحدثت عن إمكانية رحيل الويلزي غاريث بيل، إلى أحد الأندية الصينية خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأكد زيدان أن بيل حصل على موافقة النادي للغياب يومي الاثنين والثلاثاء وليس له علم بنية اللاعب مغادرة النادي وقال في هذا الصدد: "كان الأمر (ذهابه إلى لندن) مسألة شخصية وسمحنا له بالذهاب، لكني لا أعتقد بأنه تحدث أي مرة عن رغبته في الرحيل، عندما يكون جاهزا للعب، سيشارك".

Real Madrid : Zinédine Zidane calme la polémique Gareth Bale https://t.co/4m6kljTBq0 via @But_FC — VidalFlorian (@VidalFlorian3) October 29, 2019

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ولم يخض اللاعب الويلزي أي مباراة منذ 13 أكتوبر الحالي لإصابة في ربلة الساق وقد رافقت زيارته إلى لندن في اليومين الأخيرين الكثير من الشائعات حول إمكانية انتقاله إلى الدوري الصيني في يناير المقبل.

وكان بيل قريبا جدا من الانتقال الى فريق جيانغسو صنينغ الصيني الصيف الماضي بعد أن ساءت علاقته بزيدان لكن الصفقة لم تتم بسبب عدم الاتفاق على قيمتها، وأكد زيدان أنه لا يتوقع أي عروض أخرى خلال سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل.

وقال زيدان: "لا أعتقد بأنه سيكون هناك عرض ما ولم أفكر بالأمر. غاريث هو لاعب ينتمي إلى ريال مدريد، ما حدث في الصيف أصبح من الماضي، وقد بقي غاريث في صفوف النادي وكان الأمر رائعا للجميع".

المصدر: "أ ف ب"