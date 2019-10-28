ريال مدريد يفكر برحيل غاريث بيل في يناير

كشفت تقارير صحفية أن ريال مدريد يفكر في رحيل لاعب الدولي الويلزي غاريث بيل عن القلعة البيضاء، خلال فترة سوق الانتقالات الشتوية القادمة في يناير المقبل.

وقالت صحيفة "آس" الإسبانية إن بيل سافر إلى العاصمة البريطانية لندن، بعد ظهر اليوم الاثنين، وأن العلاقة بين إدارة ريال مدريد واللاعب ليست على ما يرام.

وأوضح المصدر أن النجم الويلزي سافر الى لندن لمقابلة مع وكيل أعماله، ويبدو أن اللاعب الذي كان قريبا من الرحيل في الصيف الماضي، سيرحل في الميركاتو الشتوي.

وأشارت "آس" إلى أن بيل عاد من التوقف الدولي وهو يعاني من إصابة عضلية، ولكن الفريق الملكي لم يصدر أي بيان رسمي بشأن وضعه، بناء على طلب اللاعب نفسه.

المصدر: وكالات