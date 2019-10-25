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ريفالدو يكشف ما على مبابي فعله حتى يرث ميسي ورونالدو

الرياضة

ريفالدو يكشف ما على مبابي فعله حتى يرث ميسي ورونالدو
Globallookpress Panoramic
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قدم الأسطورة البرازيلية ريفالدو نصيحة للفرنسي كيليان مبابي إذا ما رغب حقا في أن يكون خليفة لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي في الملاعب وهي الرحيل عن باريس سان جيرمان بأسرع وقت ممكن.

وقال ريفالدو عبر صحيفة ذا صن " الإنجليزية:"  يجب أن يرحل مبابي إلى إسبانيا أو ينضم لفريق إنجليزي كبير في المستقبل، ليؤكد أنه وريث لميسي وكريستيانو رونالدو، اللاعبون الكبار يجب أن يلعبوا في البطولات القوية".

وأضاف: "مبابي قدم أداء رائعا مع سان جيرمان بعد عودته من الإصابة، وسجل ثلاثية في كلوب بروج، ليثبت أنه من أفضل المواهب في العالم، كيليان لديه إمكانيات تؤهله ليكون الأفضل بفضل مستواه ومهاراته".

وأشار ريفالدو "بإمكان مبابي أن يطور موهبته باللعب في الليغا أو البريميرليغ، لأن الدوري الفرنسي أقل قوة من مستوى البطولات في إسبانيا وإنجلترا".

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واستبعد النجم البرازيلي المعتزل ، إمكانية نجاح ناديه القديم برشلونة في التعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان، قائلا:" انضمام مبابي إلى برشلونة صعب، لأن ثمنه مرتفع في ظل صغر سنه وفوزه بالمونديال وكذلك موهبته التي تجعله أحد أبرز نجوم الكرة العالمية، لذا فإنه من المستحيل أن ينضم إلى البارسا في الوقت الحالي".

يذكر أن النجم الشاب البالغ 20 عاما انتقل لصفوف النادي الباريسي صيف عام 2017، على سبيل الإعارة لمدة موسم مع التعاقد معه بشكل نهائي في الصيف بمبلغ 180 مليون يورو، قادما من فريق موناكو الفرنسي.

المصدر:وكالات

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