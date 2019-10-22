تألق مبابي يقود سان جيرمان لإسقاط كلوب بروج بخماسية في "التشامبيونز ليغ"

واصل باريس سان جيرمان الفرنسي انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا، وتغلب اليوم على مضيفه كلوب بروج البلجيكي بخماسية نظيفة في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وسجل كيليان مبابي ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 61 و79 و83، فيما أضاف الهدفين الآخرين، الأرجنتيني ماورو إيكاردي في الدقيقتين 7 و63.

إقرأ المزيد

وبهذا الفوز، حصد باريس سان جيرمان العلامة الكاملة بدوري الأبطال ورفع رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، فيما توقف رصيد كلوب بروج عند نقطتين في المركز الثالث.

المصدر: sportbox.ru