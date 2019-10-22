كروس يقود ريال مدريد لتحقيق انتصاره الأول بدوري الأبطال (فيديو)

حقق ريال مدريد الإسباني فوزا ثمينا على مضيفه غلطة سراي التركي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لدوري أبطال أوروبا.

وسجل الألماني توني كروس هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 18 من عمر اللقاء، ليمنح النادي الملكي الانتصار الأوروبي الأول هذا الموسم بعد خسارة وتعادل.

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وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة الأولى، بينما تجمد رصيد غلطة سراي عند نقطة وحيدة في ذيل الترتيب.

المصدر: sportbox.ru