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يوفنتوس يقلب الطاولة على لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال (فيديو)

الرياضة

يوفنتوس يقلب الطاولة على لوكوموتيف موسكو في دوري الأبطال (فيديو)
Gettyimages.ru
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قلب يوفنتوس الإيطالي تأخره بهدف أمام ضيفه لوكوموتيف الروسي إلى فوز بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعتهما اليوم ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أوروبا.

وافتتح لوكوموتيف باب التسجيل عن طريق أليكسي ميرانتشوك، في الدقيقة الـ 30 من عمر اللقاء.

وقلب يوفنتوس الطاولة على ضيفه، بتسجيله هدفين متتاليين عن طريق الأرجنتيني باولو ديبالا في الدقيقتين 77 و79.

وبهذا الفوز، رفع يوفنتوس رصيده إلى 7 نقاط في صدارة المجموعة الرابعة، متقدما على أتلتيكو مدريد الوصيف بفارق الأهداف بعد فوز الأخير على باير ليفركوزن الألماني بهدف دون رد، سجله ألفارو موراتا في الدقيقة 78، فيما توقف رصيد لوكوموتيف عند 3 نقاط في المركز الثالث.

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المصدر: sportbox.ru

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