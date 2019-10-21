"فرانس فوتبول" تكشف عن المرشحين للكرة الذهبية اليوم.. وتوقعات بشأن محمد صلاح

تعلن مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة، اليوم الاثنين، قائمة المرشحين للحصول على جائزة "الكرة الذهبية" التي تمنح لأفضل لاعب في العالم- 2019.

ونشر الحساب الرسمي لمجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية على "تويتر"، جميع التفاصيل التي تتعلق بالجائزة، إذ ستقوم بالكشف عن أسماء 30 مرشحا لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2019، بالإضافة إلى 10 مرشحين لجائزة "كوبا" التي تمنح لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وبجانبهم نشر 20 مرشحة لجائزة أفضل لاعبة في كرة القدم للسيدات، و10 مرشحين لجائزة "ياشين" الخاصة بأفضل حارس مرمى بالعالم.

Good morning from Paris 👋🇫🇷



Today is a great day to announce the nominees for the 2019 #ballondor ! pic.twitter.com/y22SU1gwFt — #BallondOr (@francefootball) ٢١ أكتوبر ٢٠١٩

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وتم اختيار ديدييه دروغبا، نجم منتخب كوت ديفوار ونادي تشلسي الإنكليزي السابق المعتزل في نوفمبر الماضي، مقدما لحفل جائزة "الكرة الذهبية" المقرر في الثاني من ديسمبر المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.

ويتوقع أن يتواجد ثلاثي ليفربول، محمد صلاح، نجم منتخب مصر، والسنغالي ساديو ماني، والهولندي فيرجيل فان دايك، في القائمة الأولية للمرشحين للحصول على الجائزة.

كما يتوقع أن تضم القائمة كلا من كريستيانو رونالدو، نجم منتخب البرتغال ويوفنتوس الإيطالي، وليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين وبرشلونة الإسباني، وكيليان مبابي موهبة المنتخب الفرنسي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وكان لوكا مودريتش، نجم منتخب كرواتيا وريال مدريد الإسباني، آخر من فاز بالكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.

المصدر: تويتر