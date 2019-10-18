سقوط "الدراويش" في مصيدة حرس الحدود

حقق فريق حرس الحدود باكورة انتصاراته في الموسم الحالي للدوري المصري الممتاز لكرة القدم، على حساب مضيفه الإسماعيلي (1-0)، اليوم الجمعة، وذلك في إطار مباريات الجولة الرابعة للدوري.

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ويدين حرس الحدود بالفضل في انتصاره لمدافعه عمرو الحلواني، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 82 من زمن اللقاء، على استاد "برج العرب" في الإسكندرية.

وحقق حرس الحدود بذلك أول انتصار له في الموسم الجديد بعد ثلاثة تعادلات متتالية، ورفع رصيده إلى 6 نقاط، وارتقى إلى المركز السادس.

في المقابل، تجرع الإسماعيلي مرارة الهزيمة الثانية في الموسم مقابل انتصارين، وتراجع إلى المركز التاسع برصيد 6 نقاط أيضا.

المصدر: وكالات