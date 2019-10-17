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بيراميدز يواصل مسلسل نزيف النقاط

الرياضة

بيراميدز يواصل مسلسل نزيف النقاط
Reuters
صورة من الأرشيف
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أهدر فريق بيراميدز نقطتين ثمينتين على أرضه وبين جماهيره بتعادله سلبا مع ضيفه سموحة، اليوم الخميس، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، ضمن الجولة الرابعة للدوري المصري لكرة القدم.

واكتفى بيراميدز بنقطة يتيمة بعد هذا التعادل، وهو الثاني على التوالي له، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، ويبقى في المركز الثاني، بفارق نقطة واحدة خلف المتصدر الأهلي، الذي تأجل لقاء "الكلاسيكو" بينه وبين غريمه التقليدي الزمالك الرابع (7 نقاط)، الذي كان من المفترض أن يقام، يوم السبت المقبل، ضمن منافسات هذه الجولة أيضا.

وأصدر الأهلي، اليوم الخميس، بيانا أكد فيه أنه يرفض بشكل قاطع خوض أي مباراة في الدوري المحلي، قبل لعب مباراته أمام الغريم الزمالك والتي تم تأجيلها لـ "دواع أمنية".

بينما رفع سموحة رصيده إلى 5 نقاط، ويشغل المركز التاسع على سلم الترتيب في الدوري المصري.

المصدر: وكالات

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