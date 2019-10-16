محرز يبدع ويقود الجزائر لتدمير دفاعات كولومبيا بثلاثية (فيديو)

واصل النجم الجزائري رياض محرز إبداعاته مع منتخب بلده وقاده لتحقيق فوز عريض على كولومبيا بثلاثية نظيفة في مباراة ودية أقيمت أمس على ملعب "بيار موروا" في مدينة ليل الفرنسية.

وفرض محرز نفسه نجما للمباراة، بتسجيله هدفين وصناعة هدف آخر.

وافتتح منتخب الجزائر باب التسجيل في الدقيقة 15، بعدما هيأ محرز كرة لزميله بغداد بونجاح، الذي سددها من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك.

وبعد مرور خمس دقائق فقط، عزز محرز تقدم منتخب بلاده بتسجيله الهدف الثاني، قبل أن يعود نفس اللاعب ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث للجزائر في الدقيقة 65، بعد مجهود فردي، حيث توغل من الجهة اليسري وراوغ ثلاثة لاعبين، قبل أن يرسل تسديدة مركزة، استقرت في الزاية اليمنى لحارس مرمى منتخب كولومبيا دافيد أوسبينا.

#الجزاير_كولومبيا

One, Two, Three, Viva l'Algérie 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿

الجزائر 3 : 0 كولومبيا ، أهداف المباراة

نمور كولومبيا تعجز أمام محاربي الصحراء ❤

حطها في القوووول يا رياض 💥 pic.twitter.com/7B0A34sUu0 — #؏بث ..✒ (@AL82D7) October 15, 2019

وبهذا الفوز يواصل منتخب الجزائر نتائجه القوية والمبهرة هذا العام، والذي توج فيه بلقب بطولة كأس أمم إفريقيا للمرة الثانية في تاريخه.

المصدر: RT