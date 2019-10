محرز يبدع ويقود الجزائر لتدمير دفاعات كولومبيا بثلاثية (فيديو)

#الجزاير_كولومبيا

One, Two, Three, Viva l'Algérie 🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿🇩🇿

الجزائر 3 : 0 كولومبيا ، أهداف المباراة

نمور كولومبيا تعجز أمام محاربي الصحراء ❤

حطها في القوووول يا رياض 💥 pic.twitter.com/7B0A34sUu0