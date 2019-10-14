عشاق "الفن النبيل" بانتظار مواجهة من العيار الثقيل (فيديو)

خاض الأوكراني ألكسندر أوسيك، بطل العالم المطلق للوزن "الخفيف-الثقيل" أول نزال له في الوزن الثقيل، وحقق الفوز على حساب متحديه الأمريكي، تشاز ويذرسبون، الذي انسحب بعد الجولة السابعة.

وسيكون ألكسندر أوسيك بانتظار الفائز من النزال الثأري بين بطل العالم الأمريكي، أندي رويز المكسيكي الأصل، وغريمه البريطاني أنطوني جوشوا، الذي مني بأول هزيمة في مسيرته الاحترافية، أمام رويز بالذات، وخسر ثلاثة أحزمة، وهي حسب الرابطة العالمية للملاكمة (WBA)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

7th round stoppage 👊



Oleksandr Usyk wins his heavyweight debut against Chazz Witherspoon via TKO 💥



17-0 and WBO mandatory... pic.twitter.com/Bma7KvVp6H — Boxing on BT Sport 🥊 (@BTSportBoxing) 2019(e)ko urriaren 13(a)

ومن المقرر أن يقام النزال الثأري بين أندي رويز وأنتوني جوشوا، في السابع من ديسمبر المقبل، بالعاصمة السعودية الرياض.

Andy Ruiz Jr has fulfilled his dream tonight by beating Anthony Joshua to become heavyweight champion of the world. #JoshuaRuiz 🥊pic.twitter.com/iAtxg8CsBD — Samantha Moncada (@Samantha16188) 2 июня 2019 г.

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وحقق الملاكم الأوكراني (31 عاما) بذلك انتصاره السابع عشر في مسيرته الاحترافية حتى الآن، 13 منها بالضربة القاضية، بينما ألحق الهزيمة الرابعة بخصمه الأمريكي (38 عاما) في مسيرته الاحترافية حتى الآن، بعد 38 انتصارا، منها 29 بالضربة القاضية.

يذكر أن ألكسندر أوسيك أصبح أول ملاكم يتوج بلقب " World Boxing Super Series" أو كأس محمد علي للوزن "الخفيف - الثقيل" بعد فوزه على منافسه الروسي مراد غاسييف بالنقاط بإجماع قرار الحكام.

كما أصبح الملاكم الأوكراني أول بطل للعالم في التاريخ يجمع الألقاب الأربعة الكبرى لوزن الخفيف-الثقيل (90،71 كغم) حسب تصنيف المجلس العالمي للملاكمة (WBC)، ومنظمة الملاكمة العالمية (WBO)، والرابطة العالمية للملاكمة (WBA) والاتحاد الدولي للملاكمة (IBF).

المصدر: وكالات