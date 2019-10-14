ملاكم أمريكي يدخل في غيبوبة بعد تلقيه ضربة قاضية (فيديو)

دخل الملاكم الأمريكي، باتريك داي، في غيبوبة بعد سقوطه بالضربة القاضية أمام مواطنه تشارلز كونويل، خلال النزال الذي جمعهما في مدينة شيكاغو بالولايات المتحدة.

وسقط باتريك داي عدة مرات على أرض الحلبة نتيجة ضربات الخصم، خلال النزال، حتى أنه تلقى الضربة القاضية في الجولة العاشرة.

واستدعى حكم النزال الطاقم الطبي لتقديم الإسعافات الأولية للملاكم، ولكنه لم ينهض من أرض الحلبة، ليخرج منها على نقالة، فاقدا الوعي.

ونقل الملاكم، البالغ من العمر 27 عاما، بعد ذلك إلى المستشفى، ولا يزال في غيبوبة، ومن غير المعروف ما إذا دخل في غيبوبة أم أدخل، وأجريت له عملية جراحية على الدماغ.

المصدر: وكالات