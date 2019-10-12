"تصفيات يورو 2020".. النرويج تحرم إسبانيا من التأهل المبكر بهدف قاتل

اقتنص المنتخب النرويجي تعادلا قاتلا بنتيجة 1-1 من ضيفه الإسباني، في المباراة التي جمعتهما اليوم، ضمن منافسات المجموعة السادسة للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 2020.

وتقدم المنتخب الإسباني عن طريق لاعب وسط أتلتيكو مدريد ساؤول نيغيز مطلع الشوط الثاني بتسديدة قوية من مشارف منطقة الجزاء، وعادل المنتخب النرويجي النتيجة في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع من عمر اللقاء عن طريق جوشوا كينج من ركلة جزاء.

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وبهذا التعادل، رفع المنتخب الإسباني رصيده إلى 19 نقطة في صدارة المجموعة السادسة، بينما ارتفع رصيد النرويج إلى 10 نقاط في المركز الرابع.

وكان المنتخب الإسباني في حاجة إلى الفوز لكي يضمن التأهل مبكرا لنهائيات أمم أوروبا 2020، لكنه سينتظر مباراته المقبلة في الـ 15 من أكتوبر الجاري ضد السويد في ستوكهولم لمعرفة مصيره.

وهي المرة الأولى التي يهدر فيها منتخب "لا روخا" نقاطا في هذه التصفيات بعد أن حقق الفوز في مبارياته الست الأولى.

المصدر: وكالات