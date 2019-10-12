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راموس يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات مع المنتخب الإسباني

الرياضة

راموس يحطم الرقم القياسي لأكبر عدد من المباريات مع المنتخب الإسباني
AFP Daniel MIHAILESCU
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انفرد سيرخيو راموس بالرقم القياسي في عدد المباريات الدولية في صفوف المنتخب الإسباني الذي كان يتقاسمه مع الحارس إيكر كاسياس، بعد أن لعب أساسيا ضد النرويج في تصفيات كأس أوروبا اليوم.

ورفع راموس البالغ 33 عاما رصيده من عدد المشاركات مع "لا روخا" إلى 168 مباراة.

وعادل راموس، الذي خاض باكورة مبارياته الدولية عام 2005 ضد الصين، عادل رقم كاسياس خلال المباراة الأخيرة لبلاده ضد جزر فارو الشهر الماضي في تصفيات "يورو 2020" أيضا.

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وبات راموس على بعد 8 مباريات فقط من الرقم القياسي الأوروبي لأكبر عدد من المباريات والمسجل باسم الحارس الإيطالي الأسطورة جانلويجي بوفون (176 مباراة دولية) وعلى بعد 16 مباراة من الرقم القياسي العالمي المسجل باسم المصري أحمد حسن (184).

وكان راموس ضمن منتخب "لا روخا" الذهبي المتوج بلقبي كأس أوروبا 2008 و2012 وكأس العالم 2010، قبل أن يصبح قائدا لمنتخب إسبانيا عام 2016 بعد اعتزال كاسياس زميله السابق في ريال مدريد.

المصدر: أ ف ب

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