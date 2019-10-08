راموس يفاجئ الجميع باختفاء وشومه (صورة)

أثار الإسباني سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، استغراب متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره صورة يظهر فيها دون الوشوم التي كانت تغطي جسده.

وشارك راموس على حسابه في "إنستغرام"، صورة بدا فيها ظهره من دون الوشوم، وعلق عليها: "clean sheet"، ويستعمل هذا المصطلح في عالم كرة القدم ليدل على الشباك النظيفة.

ثم أضاف هاشتاغ (إعلان)، دون أن يحدد طبيعة الحملة الإعلانية التي نشر بسببها هذه الصورة.

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وعُرف راموس بعشقه للوشوم، وكان في كل مرة يضيف وشما جديدا لجسمه، إما لتوثيق ذكرى معينة أو للتعبير عن رسالة.

يذكر أن راموس يستعد لخوض مباراتين في التوقف الدولي مع منتخب بلاده، أمام النرويج السبت المقبل ثم السويد يوم الثلاثاء.

المصدر: sport.news.am