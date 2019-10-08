بنزيما يجدد بقائه داخل أسوار ريال مدريد

كشف برنامج "الشيرينغيتو" الإسباني أن الفرنسي، كريم بنزيما، نجم ريال مدريد اتفق مع الملكي على تمديد عقده حتى عام 2022، مع زيادة في راتبه تقدريرا للمستوى الجيد الذي ظهر به مؤخرا.

ووفقا للبرنامج فإن النجم الفرنسي يريد إنهاء مسيرته الكروية في ريال مدريد حتى يبلغ عامه الرابع والثلاثين.

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وأضاف المصدر أن مسؤولي ريال مدريد نجحوا في إقناع بنزيما بالتوقيع على عقد جديد مع النادي الملكي حتى صيف 2022، مع زيادة راتبه من 9 ملايين يورو إلى 11 مليون يورو في الموسم الواحد.

ويلعب بنزيما البالغ 31 عاما في ريال مدريد منذ عام 2009 قادما من أولمبيك ليون الفرنسي، وسجل معه 228 هدفا في جميع البطولات، إضافة إلى لعبه لأدوار ثانوية مختلفة في المرحلة الهجومية لريال مدريد، وخصوصا في فترة مزاملته لصاروخ ماديرا، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

المصدر: وكالات