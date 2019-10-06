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ريال مدريد يصدر بيانا بشأن إصابة كروس

الرياضة

ريال مدريد يصدر بيانا بشأن إصابة كروس
Globallookpress
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أعلن ريال مدريد أن نجمه الألماني توني كروس يعاني من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر تعرض لها خلال لقائه أمام غرناطة (4-2)، أمس السبت، ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وغادر توني كروس أرض ملعب "سانتياغو برنابيو" في الدقيقة 34 من زمن الشوط الأول، بسبب الإصابة.

وقال ريال مدريد، في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم إجراء المزيد من الفحوصات الطبية لكروس، اليوم الأحد، وأظهرت نتائجها معاناة اللاعب من إصابة عضلية في الفخذ الأيسر، وسيتم تقييم تطور حالته.

وعزز ريال مدريد تصدره لقائمة الليغا المحلية، برصيد 18 نقطة، مبتعدا بفارق أربع نقاط عن وصيفه غرناطة بالذات.

المصدر: وكالات 

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