صحيفة بريطانية: "ليفربول" يتلقى تطمينات بعدم استغلال صلاح سياسيا في قطر

أفادت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، بتلقي نادي "ليفربول" تطمينات بأن مشاركة نجمه المصري محمد صلاح في كأس العالم للأندية بقطر في ديسمبر المقبل، لن تستغل لأغراض دعائية.

وأشارت الصحيفة أمس الجمعة إلى أن مشاركة أبرز نجم كروي مصري في مسابقة تستضيفها قطر، قد تكون لها "تداعيات دبلوماسية" في ظل الخلاف الدبلوماسي بين الدولتين المستمر منذ عام 2017.

Daily Mail: Liverpool reassured Mohamed Salah will not be used for propaganda in Qatar for Club World Cup https://t.co/kBaXZGLpKQ#lfc#ynwapic.twitter.com/BMqJyjbPml — Liverpool News 365 (@iLiverpoolApp) October 11, 2019

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وذكرت الصحيفة: "قبيل المشاركة في كأس العالم للأندية في قطر، حصل "ليفربول" على تطمينات بأن صلاح سيعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها زملاؤه في الفريق".

ولم تكشف الصحيفة ماهية الجهة التي قدمت هذه التطمينات إلى النادي الإنجليزي، وأشارت إلى أن صلاح سبق أن زار قطر عدة مرات بسبب علاقات الصداقة التي تربطه مع لاعب المنتخب المصري السابق محمد أبو تريكة المقيم هناك.

المصدر: ديلي ميل