شاهد.. لاعبو منتخب العراق يستبدلون فرحة الهدف بدقيقة صمت

احتفل لاعبو المنتخب العراقي بطريقة مختلفة خلال مواجهتهم منتخب هونغ كونغ ضمن مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر وكأس آسيا 2023 الخميس في البصرة.

وافتتح مهند علي نجم فريق الدحيل القطري، التسجيل لمنتخب "أسود الرافدين" في الدقيقة 38 من كرة رأسية، ليستبدل لاعبو المنتخب الاحتفال بقراءة الفاتحة على أرواح ضحايا التظاهرات التي تجتاح مدنا عدة في العراق.

مباراة العراق البارحة للأسف ما كانت بيها وقفة حداد على شهداء التظاهرات ، وزير الشباب ورئيس الأتحاد العراقي أول المسؤولين ، هيجي دماء الشباب رخيصة عليكم ؟!



زين لاعبينا كفوا ووفوا ورفضوا الاحتفال pic.twitter.com/nJHNgbdIPY — Bilal Almosuli || بلال الموصلي (@Bilaluv_2019) ١١ أكتوبر ٢٠١٩

In case you missed the game, here are highlights from Iraq’s 2-0 victory over Hong Kong.



Watch both goals here: pic.twitter.com/DzjGLcXE68 — Iraq Football (@iraq_football_) ١٠ أكتوبر ٢٠١٩

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ولقيت مبادرة لاعبي المنتخب العراقي تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي، والجماهير التي كانت تواجدت في ملعب البصرة لمؤازرة منتخب بلادهم، والذي حسم المباراة بثنائية نظيفة.

وبهذا الفوز، رفع منتخب العراق رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن نظيره الإيراني متصدر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، فيما توقف رصيد هونغ كونغ عند نقطة يتيمة.

المصدر: "تويتر"