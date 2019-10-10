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العراق يهزم هونغ كونغ ويعود للمنافسة على بطاقة المجموعة الثالثة (فيديو)

الرياضة

العراق يهزم هونغ كونغ ويعود للمنافسة على بطاقة المجموعة الثالثة (فيديو)
AFP Hussein FALEH
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تغلب المنتخب العراقي على ضيفه منتخب هونغ كونغ بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب البصرة الدولي لحساب المجموعة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر.

وجاء هدفا "أسود الرافدين" عن طريق مهند علي كاظم برأسية متقنة، وعلي عدنان كاظم من ركلة جزاء في الدقيقتين 38 و 79 على الترتيب.

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وأهدر مهند علي ركلة جزاء أخرى للعراق في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع منتخب العراق رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثاني وبفارق نقطتين عن نظيره الإيراني متصدر المجموعة الثالثة بـ6 نقاط، فيما توقف رصيد هونغ كونغ عند نقطة يتيمة.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني، مباشرة إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور المقبل بتصفيات كأس العالم 2022.

المصدر: وكالات

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