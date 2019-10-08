اللجنة الأولمبية المصرية تجمد نشاط اتحاد رفع الأثقال بعد فضيحة منشطات

أعلنت اللجنة الأولمبية المصرية اليوم، تجميد نشاط الاتحاد المحلي لرفع الأثقال بعد أن عاقبه الاتحاد الدولي بالإيقاف لمدة عامين وتغريمه 250 ألف دولار بسبب مخالفات تتعلق بالمنشطات.

وقالت اللجنة الأولمبية المصرية في بيان: "حرصا من اللجنة الأولمبية المصرية على الشفافية واحترام الرأي العام... فقد توصلنا لاتفاق مع الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بتقديم طعن أمام محكمة التحكيم الرياضية للتظلم من قرار إيقاف الاتحاد المصري وبعد ذلك يتم التقدم للاتحاد الدولي بطلب لتعليق الإيقاف لحين الفصل في الطعن نهائيا أمام المحكمة الرياضية، حرصا على عدم حرمان الرباعين والرباعات المصريين من خوض منافسات التأهل لأولمبياد طوكيو 2020".

وتابع البيان: "للأسف الشديد فوجئنا صباح أمس الاثنين بورود إخطار من اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الإفريقية بثبوت إيجابية عينات المنشطات لخمسة رباعين مصريين. وعلى الفور، تم عرض الأمر على مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية وحضر الجلسة محمود كمال محجوب رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال بصفته أحد أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية".

وأضاف البيان: "تقدم محمود كمال - رئيس اتحاد رفع الأثقال - بطلب لتجميد نفسه عن ممارسة مهام منصبه كرئيس للاتحاد المصري لحين الانتهاء من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن".

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وقالت اللجنة الأولمبية المصرية إنها وافقت على طلب رئيس اتحاد رفع الأثقال كما قررت تجميد عضوية جميع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد لحين الانتهاء من التحقيقات.

كما قررت اللجنة الأولمبية المصرية تشكيل لجنة لتسيير أعمال اتحاد رفع الأثقال والتنسيق مع الاتحاد الدولي فيما يتعلق بالطعن الذي قدمه الاتحاد المصري أمام محكمة التحكيم الرياضية.

وأحرزت مصر سبع ميداليات ذهبية أولمبية على مدار تاريخها من بينها خمس ذهبيات في رفع الأثقال. وحققت ميداليتين برونزيتين في رفع الأثقال في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016.

المصدر: رويترز