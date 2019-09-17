قرر الاتحاد الدولي لرفع الأثقال استبعاد منتخب مصر من المشاركة في بطولة العالم، التي ستنطلق غدا الأربعاء، في تايلاند، بسبب قضية منشطات.

ورفعت لجنة المنشطات التابعة للاتحاد الدولي لرفع الأثقال توصية بإيقاف مصر عن المشاركة في البطولات الدولية الخاصة باللعبة لثبوت تعاطي 7 رباعين المنشطات.

وتنص اللائحة على أنه في حالة زيادة عدد عينات المنشطات الإيجابية عن 3، يتم إيقاف البلد بالكامل.

وقرر المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي لرفع الأثقال استبعاد مصر من بطولة العالم بجانب منح الفرصة لها لتقديم طعن خلال 21 يوما قبل تفعيل اللائحة بإيقاف نشاط مصر دوليا لمدة عامين.

وتعود الأزمة إلى بطولة إفريقيا للناشئين التي أقيمت، خلال شهر ديسمبر 2016 في مصر.

وشكل الاتحاد الدولي للعبة لجنة منفصلة للتحقيق في واقعة تورط 7 لاعبين مصريين ناشئين في تناول المنشطات، وذلك من خلال العينات التي تم سحبها منهم في معسكر أقيم بالفيوم عام 2016،

وهو ما تم الإعلان عنه في يونيو 2017.

وأثبتت التحقيقات التي أجرتها اللجنة تناول اللاعبين للمنشطات، ليتم اتخاذ قرار باستبعاد مصر من بطولة العالم، فيما لم يتم الكشف عن مدة إيقاف مصر.

وتم فتح تحقيق موسع لدى لجنة المنشطات بالاتحاد الدولي للتأكد من حقيقة الأمر.

المصدر: وكالات