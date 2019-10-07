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وفاة لاعب المنتخب السعودي السابق

الرياضة

وفاة لاعب المنتخب السعودي السابق
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توفي لاعب المنتخب السعودي ونادي الهلال السابق، عبد الله الشريدة، عن عمر ناهز نحو 50 عاما، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية، اليوم الاثنين.

وأصدر الهلال بيانا عبر حسابه الرسمي في "تويتر" نعى فيه لاعبه السابق الشريدة، وجاء فيه: "قدم مجلس إدارة نادي الهلال برئاسة الأستاذ فهد بن سعد بن نافل خالص التعازي وأصدق المواساة إلى أسرة الشريدة وكافة منسوبي الوسط الرياضي في وفاة لاعب الهلال السابق عبد الله الشريدة الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم الاثنين".

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ولعب الشريدة في مركز قلب دفاع عدد من الأندية السعودية، منها القادسية والهلال والخليج.

كما لعب الشريدة مع المنتخب السعودي الأول 12 مباراة دولية، واعتزل اللعب في عام 2005.

المصدر: وكالات

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