مصرع لاعب بعد سقوطه من الطابق السادس

لقي لاعب فريق جريميو أزيكويل إسبيرون الأرجنتيني، المعار لأتلنتي المكسيكي، حتفه، بعد سقوطه من الطابق السادس خلال حفل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وفقد اللاعب البالغ 23 عاما توازنه عند وقوفه على حافة شرفة أثناء احتفاله مع أصدقائه في فيلا ديفوتو في بوينس آيرس، أمس الأحد، بحسب ما نقلته صحيفة "the sun" الإنجليزية.

Ezequiel Esperon dies aged 23 after falling from sixth-floor terracehttps://t.co/4EDN28UiwKpic.twitter.com/ILkExi25Jr — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) ٧ أكتوبر ٢٠١٩

Lamentamos profundamente el fallecimiento de Ezequiel Esperón, miembro querido en la familia Azulgrana.



Un abrazo hasta el cielo. pic.twitter.com/o8QkYujyIX — Atlante F.C. (@Atlante) ٦ أكتوبر ٢٠١٩

وأشارت المصادر إلى أن إسبيرون حاول إنقاذ نفسه بالتمسك بالسياج، إلا أنه لم ينجح، ليسقط في النهاية بطريقة مأساوية من الطابق السادس على الأرض مباشرة.

ونعى النادي المكسيكي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنهال رسائل الدعم والتعازي للاعب وأسرته، من قبل المشجعين في المكسيك والأرجنتين.

المصدر: thesun.co.uk