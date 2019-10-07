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مصرع لاعب بعد سقوطه من الطابق السادس

الرياضة

مصرع لاعب بعد سقوطه من الطابق السادس
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لقي لاعب فريق جريميو أزيكويل إسبيرون الأرجنتيني، المعار لأتلنتي المكسيكي، حتفه، بعد سقوطه من الطابق السادس خلال حفل في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

وفقد اللاعب البالغ 23 عاما توازنه عند وقوفه على حافة شرفة أثناء احتفاله مع أصدقائه في فيلا ديفوتو في بوينس آيرس، أمس الأحد، بحسب ما نقلته صحيفة "the sun" الإنجليزية.

وأشارت المصادر إلى أن إسبيرون حاول إنقاذ نفسه بالتمسك بالسياج، إلا أنه لم ينجح، ليسقط في النهاية بطريقة مأساوية من الطابق السادس على الأرض مباشرة.

ونعى النادي المكسيكي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، لتنهال رسائل الدعم والتعازي للاعب وأسرته، من قبل المشجعين في المكسيك والأرجنتين.

المصدر: thesun.co.uk

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