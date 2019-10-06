سواريز يحرز هدفا بـ "مقصية" رائعة على طريقة رونالدو (فيديو)

تقدم فريق برشلونة على ضيفه إشبيلية (3-0) في الشوط الأول للمباراة بينهما، اليوم الأحد، على ملعب "كامب نو"، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وأحرز المهاجم الأوروغوياني لويس سواريز هدف التقدم للفريق الكتالوني، في الدقيقة الـ 27 بتسديدة رائعة، على غرار "مقصية" النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بقميص فريقه السابق ريال مدريد، في مرمى فريقه الحالي يوفنتوس، بدوري الأبطال.

وضاعف التشيلي أرتورو فيدال النتيجة لأصحاب الأرض، في الدقيقة 32، وأضاف زميله الجناح الفرنسي عثمان ديمبلي الهدف الثالث "للبرسا"، في الدقيقة 35 من زمن الشوط الأول.

المصدر: RT