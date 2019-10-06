ميسي يؤكد بأنه "جلاد" إشبيلية بهدف عالمي (فيديو)

قطع الأرجنتيني ليونيل ميسي صيامه عن الأهداف في الموسم الحالي للدوري الإسباني، خلال مباراة فريقه برشلونة وضيفه إشبيلية "ضحيته المفضلة"، اليوم الأحد، في ختام الجولة الثامنة لليغا.

وافتتح الساحر ليونيل ميسي سجله التهديفي لهذا الموسم بإحرازه الهدف الرابع "للبلوغرانا" بتسديدة رائعة من ضربة حرة مباشرة، في الدقيقة الـ 78 زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب "كامب نو".

لينهي الساحر الأرجنتيني صيامه التهديفي بعد 134 يوما، وهي أسوأ سلسلة سلبية يصل إليها منذ 12 عاما.

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ورفع ميسي "كابوس وجلاد" إشبيليه رصيده إلى 37 هدفا سجلها في شباك الفريق الأندلسي خلال 38 مباراة في كل البطولات، منها 29 هدفا في الليغا، منذ أن بدأ مواجهاته ضده، في موسم (2004-2005)، وذلك وفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

ويعتبر إشبيلية أكثر خصم زار الأرجنتيني شباكه في الدوري الإسباني متفوقا على فالنسيا برصيد 24 هدفا، وبنفس الرصيد أتلتيكو مدريد.

كما استمرت عقد إشبيلية أمام برشلونة، حيث لم يفز أمام الفريق الكتالوني، في "كامب نو" منذ ديسمبر 2002، عندما انتصر بنتيجة (3-0).

وحقق برشلونة انتصاره الـ 17 على إشبيلية، في "كامب نو"، مقابل تعادلين بعد هزيمته في عام 2002، إضافة إلى 9 انتصارات، على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان"، مقابل 5 تعادلات، وثلاث هزائم فقط منذ عام 2002.

المصدر: وكالات