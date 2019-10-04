"الكاف" يضفي المزيد من الغموض على أزمة الزمالك مع جينيراسيون بقرار جديد

أضفى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، مزيدا من الغموض على أزمة مباراة الزمالك المصري وجينيراسيون السنغالي، التي لم تقم لرفض الفريق السنغالي خوضها بعد تغيير موعدها.

وأرسل "الكاف"، دعوة لكل من الزمالك وجينيراسيون، لحضور قرعة دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، المقررة في التاسع من الشهر الجاري، على الرغم من أنه لم يتحدد حتى الآن هوية المتأهل منهما إلى هذا الدور.

وأعلن نادي جينيراسيون، أنه تلقى دعوة لحضور قرعة دور المجموعات، وفسر ذلك على أنه يصب في مصلحته قبل أيام من اجتماع لجنة بطولات الأندية لحسم أمر هذه الأزمة.

من جهته، كشف نادي الزمالك عبر موقعه الرسمي، أمس الخميس، عن وصول خطاب رسمي من "الكاف" لإخطار مسؤولي النادي بموعد القرعة وحضورها، كما هو الحال بالنسبة لكافة الأندية الأخرى.

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وتجتمع لجنة بطولات الأندية الإفريقية يوم 8 أكتوبر في اجتماعها التقليدي، الذي سيشهد مناقشة موقف مباراة الزمالك وجينيراسيون في إياب الدور التمهيدي المؤهل إلى دور المجموعات لأبطال إفريقيا، وهي المباراة التي انسحب منها الفريق السنغالي اعتراضا على نقلها من ملعب "بتروسبورت" إلى "برج العرب" وتغيير موعدها.

المصدر: وكالات