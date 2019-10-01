قرار جديد من "الكاف" بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون

قررت لجنة المسابقات في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، تأجيل الاجتماع الطارئ الذي كان مقررا عقده أمس الاثنين، لحسم أزمة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي.

وأرسل "الكاف"، خطابا رسميا لاتحاد الكرة المصري، أكد فيه تعليق نتيجة المباراة بين الزمالك وجينراسيون فوت السنغالي في إياب الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقيا،

والتي كان مقررا إقامتها الأحد الماضي، لحين استبيان حقيقة طلب نقل المباراة من القاهرة إلى الإسكندرية في الوقت الذي استضافت فيه القاهرة 3 مباريات رسمية في البطولة المحلية بين إنبي وطلائع الجيش، والمقاولون العرب وسموحة، وإف سي مصر وأسوان.

وانسحب جينيراسيون من لقاء العودة أمام الزمالك، بعدما رفض التعديل الذي أصدره الاتحاد الإفريقي يوم الجمعة الماضي، بتأجيل المباراة 24 ساعة ونقلها من ملعب "بتروسبورت" إلى برج العرب لأسباب أمنية.



وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإن تأجيل الاجتماع الطارئ، يأتي بسبب تدخلات رفيعة المستوى أسفرت عن تكليف لجنة من الاتحاد الدولي "فيفا"، بمتابعة التحقيق في الواقعة والمشاركة في عملية إصدار القرار.

ومن المنتظر أن يعقد أعضاء "الكاف" اجتماعا، يوم 8 أكتوبر المقبل، للبث في الواقعة.

المصدر: وكالات